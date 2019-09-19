Сухум, , 11:20 — REGNUM 14−22 сентября в Нур-Султане проходит чемпионат мира по спортивной борьбе. В составе сборной Сирии в чемпионате принимает участие абхазский спортсмен Баджа Хутаба. Об этом 19 сентября сообщает «Апсныпресс».

Баджа Хутаба выступает в весовой категории до 125 кг.

По просьбе федерации спортивной борьбы Сирии главным тренером сборной на чемпионате мира стал мастер спорта международного класса по вольной борьбе, главный тренер и член Олимпийского совета Сирии, председатель государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба.

В рамках чемпионата проводятся соревнования по греко-римской борьбе среди взрослых, вольной борьбе среди взрослых и среди женщин. На соревновании выступает более 1000 спортсменов из 100 стран. Соревнования являются отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.