Турин, Италия, , 11:03 — REGNUM Португальский нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду жестом ответил на свист болельщиков мадридской команды «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает «Чемпионат», в один из моментов матча с «Атлетико» 34-летний футболист повернулся к трибунам мадридского стадиона «Ванда Метрополитано» и был встречен свистом местных фанатов. В ответ свистевшим игрок демонстративно несколько раз сложил и разомкнул пальцы руки.

Отметим, во время матча между «Ювентусом» и «Атлетико» в минувшем сезоне местные болельщики освистывали Криштиану Роналду весь матч, за то, что он девять лет играл в составе принципиального противника «Атлетико» — мадридской команде «Реал». На это он тогда показал им пять пальцев, означающих пять его побед в Лиге чемпионов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Атлетико» смог уйти от поражения в матче с «Ювентусом» в стартовом матче главного клубного турнира Европы с помощью гола мексиканского полузащитника мадридского клуба Эктора Эрреры, забитого им в компенсированное время матча.