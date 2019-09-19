Мадрид, , 10:47 — REGNUM Колумбийский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Хамес Родригес не считает разгромный проигрыш своей команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от команды «Пари Сен-Жермен» (3:0) большой проблемой.

«Не надо драматизировать», — приводит слова 28-летнего футболиста официальный сайт УЕФА.

Также игрок отметил, что это был плохой для команды день, однако нужно из подобного черпать ценный опыт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мадридский клуб «Реал» проиграл команде «Пари Сен-Жермен» в стартовом матче группового этапа главного клубного турнира Европы с разгромным счетом 3:0.

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