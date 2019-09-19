Мюнхен, Германия, , 10:35 — REGNUM Мюнхенский футбольный клуб «Бавария», обыгравший белградскую команду «Црвена Звезда» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, шестнадцатый раз подряд стал победителем в стартовом матче главного клубного турнира УЕФА, что стало рекордом для Лиги. Об этом 19 сентября сообщает в своём Twitter британская аналитическая спортивная компания OptaSport.

Последний раз мюнхенский клуб проигрывал на старте турнира Лиги чемпионов в сентябре 2002 года, когда потерпел поражение от испанской команды из Ла Корунья «Депортиво» со счетом 3:2. При этом предыдущее такое же достижение также принадлежало «Баварии».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мюнхенский клуб «Бавария» переиграла белградскую команду «Црвена Звезда» в стартовом матче Лиги чемпионов нынешнего сезона с разгромным счетом 3:0.