Иокогама, Япония, 19 сентября 2019, 09:52 — REGNUM Женская сборная России по волейболу обыграла команду Доминиканской Республики в матче пятого тура Кубка мира (КМ) по волейболу, проходящего в Иокогаме.
Игра, проходившая на площадке «Иокогама Арены», закончилась со счетом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5) в пользу сборной России.
Самой результативной в составе российской сборной стала Наталья Гончарова, которая смогла набрать 26 очков за матч.
Отметим, это четвертая победа сборной России в пяти турах Кубка мира 2019 года. Ранее российская команда обыграла сборные Камеруна, Японии и Южной Кореи, а также уступила команде Китая.