Лас-Вегас, США, , 09:39 — REGNUM Российский боксёр Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), провел на пресс-конференции в Лас-Вегасе традиционную дуэль взглядов с мексиканцем Саулем Альваресом, являющимся чемпионом мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Оба спортсмена показали настоящее чемпионское поведение. Они спокойно посмотрели друг другу в глаза и разошлись, похлопав друг друга по плечу и дружелюбно попрощавшись.

Отметим, бой между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. На данный момент в активе российского боксера 34 победы (29 — нокаутом), 3 поражения и одна ничья. У мексиканца 52 победы (35 — нокаутом), одно поражение и две ничьи.