Джуно , США, , 09:37 — REGNUM В американском штате Аляска лишили победы 17-летнюю девушку, выигравшую местные соревнования по плаванию из-за задравшегося купальника, пишет газета Kronen Zeitung.

Брекинн Уиллис выиграла 100-метровый заплыв, но была лишена победы из-за решения одной из судей. Та заявила, что спортсменка показала «слишком много кожи»: во время заплыва у Уиллис задрался купальник, и оголилась часть ягодицы.

На Аляске на соревнованиях среди школьников установлены четкие правила: купальник должен полностью скрывать ягодицы и грудь девушек. Тренер Уиллис Лорен Лэнгфорд отметила, что у ее подопечной точно такой же купальник, как и у всех остальных участниц, но из-за индивидуальных особенностей ее фигуры нижняя часть плохо сидит.

За лишенную победы девушку вступилась звезда американского тенниса 60−80-х годов Билли Джин Кинг, бывшая супруга известного телеведущего Ларри Кинга. На своей странице в Twitter она призвала прекратить постоянно разглядывать женские тела.

Из-за широкого отклика и возмущения общественности дисквалификация Брекинн Уиллис была отменена спустя четыре дня.