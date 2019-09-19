Оттава, , 09:28 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенатор» обыграл команду «Торонто Мэйпл Лифз» в предсезонном матче.

Игра состоялась на льду «Канадиан Тайр Центра» в Оттаве и закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

Голами в составе победителей отметились Макс Веронно (9-я в большинстве), Коннор Браун (18-я), Тайлер Эннис (27-я) и Брэдли Ткачук (58-я).

У их оппонентов отличились оформивший в матче дубль Остон Мэттьез (25-я, 48-я) и Ник Шор (60-я).

Также в составе «Торонто» впервые вышел на матч бывший форвард омского клуба «Авангард» Илья Михеев, который провёл на льду 16 минут 28 секунд и трижды бросил в створ ворот. Также свой первый матч в команде НХЛ провел российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов. Бывший российский защитник «Торонто» Никита Зайцев, которого обменяли в «Оттаву» этим летом, не принимал участия в игре.