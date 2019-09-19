Уфа, , 09:21 — REGNUM Чемпионат и всероссийский турнир по смешанным единоборствам «ОСЕ» пройдет в Уфе. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Чемпионат среди мужчин 18 лет и старше, а также Всероссийский турнир среди юношей 12−17 лет «ШТУРМ — 1995» пройдет 27−29 сентября в центре спортивной подготовки на проспекте Дружбы народов, 47.

По сообщению организаторов, специальными гостями турнира станут Олимпийский чемпион Александр Поветкин, боксер-профессионал Денис Лебедев, а также мастер смешанных единоборств Сергей Харитонов.

Напомним, что соревнования «ОСЕ» посвящены памяти разведчиков ВДВ. ОСЕ включает в себя ударную технику, технику борьбы в стойке и в партере, обучение приемам самообороны.