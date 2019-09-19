Манчестер, Великобритания, , 09:12 — REGNUM Бывший защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что у бельгийского полузащитника мадридской команды «Реал» мало перспектив в её нынешнем состоянии.

«Он должен показать что-то на тренировках и в самих матчах, чтобы заставить команду играть на него. Я действительно боюсь за него, что он отправился в «Реал» в неподходящее время», — приводит Mirror слова Фердинанда.

Также экс-игрок «МЮ» отметил, что «Реал» в настоящее время является стареющей командой, которая не идет вверх и у которой нет искры в настоящий момент.

«Это все будет плохо отражаться на Азаре в долгосрочной перспективе», — заключил Рио Фердинанд.

Отметим, Эден Азар перешёл в «Реал» из лондонского «Челси» летом текущего года.

Напомним, Рио Фердинанд играл в составе «МЮ» с 2002 по 2014 год. Также выступал в составе таких английских клубов как «Вест Хэм», «Лидс» и «Борнмут». Закончил свою игровую карьеру в мае 2015 года.