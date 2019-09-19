Мадрид, , 08:55 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Реал» договорился с руководством команды «Пари Сен-Жермен» о трансфере нападающего парижан Килиана Мбаппе. Об этом 19 сентября сообщил в своем Twitter телеканал El Chiringuito TV.

По данным источника, мадридский клуб заплатит парижской команде за трансфер её 20-летнего футболиста €225 млн и ещё €50 млн в качестве бонусов.

Также сообщается, что оба клуба уже согласовали с самим игроком условия личного контракта, согласно которым его годовая зарплата составит €35 млн, а с учетом премий она может вырасти до €65 млн.

Отметим, Килиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года. Он провел в составе парижского клуба 91 матч и отметился в них 62 мячами и 33 результативными передачами.

Напомним, рекордный футбольный трансфер принадлежит команде «ПСЖ», заплатившей каталонской «Барселоне» €222 млн за переход в свой состав бразильского форварда Неймара.