Москва, , 08:43 — REGNUM Российско-бразильский голкипер московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме считает, что его команда вынесла из прошлогоднего турнира Лиги чемпионов (ЛЧ) главный урок, победив команду «Байер» в матче первого тура группового этапа ЛЧ.

«Главный урок из прошлой ЛЧ — играть надёжно. В том году мы играли (в ЛЧ — прим. ИА REGNUM) так, как играли в РПЛ, а это совсем другой турнир», — приводит чемпионат слова Гильерме.

Также голкипер отметил, что в ЛЧ нельзя себе позволить по 15 минут игры включаться в матч, это нужно делать сразу.

«Сегодня мы вышли по-другому, играли надёжно и собрано. Мы учимся на своих ошибках», — подчеркнул футболист.

Кроме этого, он рассказал, что его сейв в концовке матча — его работа, которая состоит в спасении команды от поражения и он был готов к этому моменту, когда «Байер» владел мячом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее голкипер футбольного клуба «Байер 04» Лукаш Храдецкий рассказал, что вся команда пребывает в разочаровании после проигрыша московской команде «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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