Финский голкипер футбольного клуба «Байер 04» из Леверкузена Лукаш Храдецкий рассказал, что вся команда пребывает в разочаровании после проигрыша московской команде «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Леверкузен, Германия, , 08:30 — REGNUM «Вся команда разочарована», — приводит слова Храдецкого официальный сайт УЕФА.

Также голкипер «Байера» подчеркнул, что лично он допустил грубую ошибку, а всей команде не повезло, когда она могла забить в начале второго тайма.

«Это был разочаровывающий вечер», — заявил футболист.

При этом он отметил, что «Байер» не может опускать голову и все ещё может набрать очки в своей группе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее московский «Локомотив» на выезде сенсационно обыграл команду «Байер 04» со счетом 1:2.