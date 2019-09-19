Мехико, , 08:19 — REGNUM Мексиканский боец смешанного стиля (ММА) Яир Родригес считает, что он должен получить право на поединок с российским бойцом Забитом Магомедшариповым, в котором он ранее нес мог участвовать по причине травмы.

«Бой с Забитом не состоялся из-за моей травмы. Но думаю, что рано или поздно мы с ним встретимся», — приводит слова Родригеса MMA Fighting.

Также мексиканец отметил, что до его травмы, менеджеры бойцов не смогли договориться об условиях такого боя.

При этом мексиканский боец считает, что Магомедщарипов многое делает хорошо в бою и этим восхищаются фанаты российского бойца, однако сам он не видит тут ничего особенного.

«Он всегда одинаковый. Его уровень боя не меняется. Хотя в борьбе он на высоком уровне», — заключил Яир Родригес.

Отметим, свой следующий бой Родригес проведет в Мехико 21 сентября с американцем Джереми Стивенсом. Забит Магомедшарипов 9 ноября в Москве проведет поединок с другим представителем США — Келвином Каттером.