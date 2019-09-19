Мадрид, , 08:04 — REGNUM Сербский форвард футбольного мадридского клуба «Реал» Лука Йович может сменить испанский футбольный чемпионат на итальянский. Об этом 19 сентября сообщает Calciomercato.

По данным источника, миланский клуб «Интер» заинтересовался 21-летним футболистом и рассматривает вариант его аренды у «Реала» во время зимнего трансферного окна.

Отметим, Лука Йович перешёл в «Реал» из клуба «Айнтрахта» (Франкфурт) летом текущего года за 60 млн евро. В сезоне 2018/19 сыграл в 75 матчах за «Айнтрахт» и отметился в них 36 голами. В нынешнем сезоне сыграл за «Реал» в 4 матчах и не отметился в них никакими результативными действами.