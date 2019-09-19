Нур-Султан, , 08:03 — REGNUM Северокорейская спортсменка завоевала золото на чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 53 кг. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В финальной схватке кореянка Пак Ён Ми одолела японскую спортсменку Маю Мукаида со счетом 12:1.

В поединках за третье место победу одержали китаянка Пан Цяньюй и индианка Винеш Пхогат.

Известно, что северокорейской спортсменке удалось завоевать золото спустя пять лет после победы спортсмена Ян Гён Иля в весовой категории до 57 кг.

Стоит отметить, что с 2013 года северокорейская женская сборная по борьбе завоевала шесть медалей (за исключением олимпийских игр).

По предварительным данным, в КНДР насчитывается около 300 спортсменок, занимающихся борьбой, что в три раза больше, чем в Южной Корее.