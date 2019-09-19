Краснодар, , 07:59 — REGNUM Защитник мужской сборной России по баскетболу и владивостокского баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Григорий Мотовилов стал игроком краснодарской команды «Локомотив-Кубань».

"Мотовилов подписал контракт с «Локо» и вылетел в Турцию на предсезонный турнир», — приводят «Известия» слова источника из «Локомотив-Кубани».

Также сообщается, что игрок обменен в клуб по схеме 2+1 и в ближайшее время ожидается, что в «Спартак-Приморье» перейдут два игрока из молодежной команды «Локо».

Кроме этого, известно, что 21-летний баскетболист подписал с краснодарским клубом контракт сроком на два года с возможностью его продления ещё на один сезон.

Отметим, Григорий Мотовилов перешёл в «Спартак-Приморье» из команды «Зенит-Фарм» летом 2018 года. В сезоне 2018/19 набирал по 11,6 очков и отдавал по 2,7 передачи за игру, проводя в среднем на паркете 22 минуты в матче.