Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Сент-ЛуисБлюз в предсезонном матче.

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

При этом «Кэпиталз» буквально вырвали победу у «Блюз», дважды забив на последней минуте матче, сначала сравняв счет, а затем выиграв.

В составе «Вашингтона» голы забили чешский защитник Радко Гудаш (28-я), словацкий нападающий Рихард Паник (60-я в большинстве) и шведский форвард Никлас Бэкстрём (60-я).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил две результативные передачами, в том числе — ставшую победным голом.

У «Сент-Луиса» отличились Остин Погански (14-я) и Зак Санфорд (43-я в большинстве).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не отметился в матче результативными действиями, его одноклубник форвард Иван Барбашёв не принимал участия в матче.