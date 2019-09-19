Нью-Йорк, США, , 07:26 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в предсезонном матче.

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 3:4 в пользу гостей.

В составе победителей шайбами отметились швейцарский форвард Нико Хишир (1-я), российские нападающие «Дэвилз» Никита Гусев (20-я) и Михаил Мальцев (31-я), а также ставший автором победной шайбы Бретт Сеней (44-я).

У их оппонентов голы на свой счет записали российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (28-я), Майкл Хейли (33-я) и шведский форвард Лиас Андерссон (51-я).

При этом Артемий Панарин, для которого этот гол стал первым в составе «Рейнджерс», не смог доиграть да конца матча из-за полученного им растяжения