Республика Казахстан, , 07:17 — REGNUM Спортсмен из Грузии Якоб Каджая завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане, сообщает 18 сентября издание «Новости-Грузия».

Грузинский борец в весовой категории до 130 кг одержал уверенную победу над Эдуардом Попом из Германии со счетом 5:0. Бронза Каджая стала третьей медалью для сборной Грузии. Ранее первые места заняли Нугзара Цурцумия и Лаши Гобадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 22 сентября в Нур-Султане проходит чемпионат мира по греко-римской борьбе. Грузинские спортсмены поднялись на первое место в подобных соревнованиях впервые за последние 12 лет.

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