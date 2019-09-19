Загреб, , 06:49 — REGNUM 18 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) был разыгран матч между командами «Динамо» и «Аталанта». Противостояние завершилось разгромным поражением гостей.

Помимо Мислава Оршича, оформившего хет-трик, в составе хорватского клуба с оценкой 9.04 выделился 24-летний испанский полузащитник Дани Ольмо, совершивший 10 обводок, 4 успешных отбора и выигравший 1 верховое единоборство.

На данный момент Мислав Оршич с 6-ю мячами является лучшим бомбардиром этого сезона Лиги Чемпионов.

Загребское «Динамо», набрав 3 очка, занял первую позицию группы C, обойдя «Манчестер Сити» по разнице забитых и пропущенных. «Аталанта» без очков заняла последнее место.

Статистика матча («Динамо"/"Аталанта»)

Удары 13/12

Удары в створ 6/2

Владение 49%/51%

Нарушения 19/19

Угловые 3/2

Оценки WhoScored 7.60/6.26

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Ливакович, Леовац, Теоиль-Катрин, Стоянович, Адеви, Моро, Дилавер, Перич, Петкович, Ольмо, Оршич.

Запас: Загорац, Хайрович, Гавранович (↑), Гояк (↑), Шитум, Атимвен, Иванушеч (↑).

«Аталанта»: Голлини, Толои, Масьелло, Джимсити, Госенс, Гомес, де Рон, Хатебур, Фройлер, Сапата, Иличич.

Запас: Паломино, Мурьель, Малиновский (↑), Кастань, Спортьелло, Барроу (↑), Пашалич (↑).

Бригада арбитров: Хесус Гил | Диего Барберо Севиль | Анхель Невадо Родригес | Хуан Мартинес Мунуэра.

Желтые карточки: Джимсити — 18, де Рон — 27, Теофиль-Катрин — 39, Моро — 67, Госенс — 79.

Забитые мячи: Марин Леовац (Петар Стоянович) 10 — 1:0, Мислав Оршич (Марин Леовац) 31 — 2:0, Мислав Оршич (Ариян Адеми) 42 — 3:0, Мислав Оршич (Кевин Теофиль-Катрин) 68 — 4:0.