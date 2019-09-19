Загреб, 19 сентября 2019, 06:49 — REGNUM 18 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) был разыгран матч между командами «Динамо» и «Аталанта». Противостояние завершилось разгромным поражением гостей.
Помимо Мислава Оршича, оформившего хет-трик, в составе хорватского клуба с оценкой 9.04 выделился 24-летний испанский полузащитник Дани Ольмо, совершивший 10 обводок, 4 успешных отбора и выигравший 1 верховое единоборство.
На данный момент Мислав Оршич с 6-ю мячами является лучшим бомбардиром этого сезона Лиги Чемпионов.
Загребское «Динамо», набрав 3 очка, занял первую позицию группы C, обойдя «Манчестер Сити» по разнице забитых и пропущенных. «Аталанта» без очков заняла последнее место.
Статистика матча («Динамо"/"Аталанта»)
Удары 13/12
Удары в створ 6/2
Владение 49%/51%
Нарушения 19/19
Угловые 3/2
Оценки WhoScored 7.60/6.26
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Ливакович, Леовац, Теоиль-Катрин, Стоянович, Адеви, Моро, Дилавер, Перич, Петкович, Ольмо, Оршич.
Запас: Загорац, Хайрович, Гавранович (↑), Гояк (↑), Шитум, Атимвен, Иванушеч (↑).
«Аталанта»: Голлини, Толои, Масьелло, Джимсити, Госенс, Гомес, де Рон, Хатебур, Фройлер, Сапата, Иличич.
Запас: Паломино, Мурьель, Малиновский (↑), Кастань, Спортьелло, Барроу (↑), Пашалич (↑).
Бригада арбитров: Хесус Гил | Диего Барберо Севиль | Анхель Невадо Родригес | Хуан Мартинес Мунуэра.
Желтые карточки: Джимсити — 18, де Рон — 27, Теофиль-Катрин — 39, Моро — 67, Госенс — 79.
Забитые мячи: Марин Леовац (Петар Стоянович) 10 — 1:0, Мислав Оршич (Марин Леовац) 31 — 2:0, Мислав Оршич (Ариян Адеми) 42 — 3:0, Мислав Оршич (Кевин Теофиль-Катрин) 68 — 4:0.