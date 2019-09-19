Берлин, , 06:48 — REGNUM 18 сентября в рамках 1-го тура группы B Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) был разыгран матч между командами «Бавария» и «Црвена Звезда». Противостояние завершилось крупной победой «красных».

Лучшим игроком матча с оценкой 9.14 и одной голевой передачей стал экс-полузащитник «Барселоны» Тьяго Алькантара, совершивший 7 отборов, 2 успешные обводки и выигравший 2 верховых единоборства. Точность передач испанца составила 89%. В составе сербского коллектива выделился Милан Борян, 7 раз спасший команду.

«Бавария» набрала максимум очков после первого тура и заняла первую позицию в группе B. «Црвена Звезда» без очков опустилась на последнюю строчку.

Статистика матча («Бавария"/"Црвена Звезда»)

Удары 35/7

Удары в створ 10/0

Владение 65%/35%

Нарушения 10/6

Угловые 14/2

Оценки WhoScored 7.49/6.39

Стартовые составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Киммих, Толиссо, Алькантара, Коутиньо, Коман, Перишич, Левандовски.

Запас: Мартинес (↑), Кюизанс, Боатенг, Дэйвис, Гнабри (↑), Мюллер (↑), Ульрайх.

«Црвена Звезда»: Борня, Жандер, Милунович, Гебелич, Дегенек, Марин, Гарсия, Йованчич, Каньяс, ван ла Парра, Павков.

Запас: Попович, Вулич (↑), Панков, Боачи (↑), Бабич, Петрович, Вуканович (↑).

Бригада арбитров: Бобби Мэдден | Дэвид Рум | Росс Дуглас | Кевине Клэнси.

Желтые карточки: Дегенек — 51, Вулич — 90.

Забитые мячи: Кингсли Коман (Иван Перишич) 34 — 1:0, Роберт Левандовски 80 — 2:0, Томас Мюллер (Тьяго Алькантара) 90 — 3:0.