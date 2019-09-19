Киев, 19 сентября 2019, 06:47 — REGNUM 18 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) был разыгран матч между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити». Противостояние завершилось крупной победой «горожан» со счетом 3:0.
Лучшим игроком матча с оценкой 8.60 стал лидер сборной Алжира Рияд Марез, записавший на свой счет 2 очка по системе гол+пас, совершивший 2 отбора и 2 успешные обводки. Точность передач полузащитника составила 87%. В составе донецкого клуба можно выделить Тараса Степаненко, отличившегося 5-ю отборами мяча.
Для Мареза гол на 24-й минуте стал первым в сезоне 2019/20 во всех турнирах.
«Шахтер» без очков опустился на третью позицию. «Манчестер Сити» с 3-мя очками идет позицией выше в группе C.
Статистика матча («Шахтер"/"Манчестер Сити»)
Удары 5/17
Удары в створ 1/5
Владение 50%/50%
Нарушения 7/16
Угловые 0/5
Оценки WhoScored 6.18/7.27
Стартовые составы на матч:
«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат, Степаненко, Тайсон, Марлос, Соломон, Патрик, Мораеш.
Запас: Шевченко, Бутко, Антонио (↑), Дентиньо (↑), Коноплянка (↑), Коваленко, Бондарь.
«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Зинченко, Отаменди, Родри, Фернандиньо, де Брёйне, Жезус, Марез, Стерлинг.
Запас: Браво, Агуэро, Сильва, Силва (↑), Менди (↑), Гарсия, Консело (↑).
Бригада арбитров: Артур Соареш Диаш | Руй Тавареш | Паулу Суарес | Хуго Мигел.
Желтые карточки: Родри — 29.
Забитые мячи: Рияд Марез (Илкай Гюндоган) 24 — 0:1, Илкай Гюндоган (Рияд Марез) 38 — 0:2, Габриэль Жезус (Кевин де Брёйне) 76 — 0:3.