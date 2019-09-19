Берлин, , 06:46 — REGNUM 18 сентября в рамках 1-го тура группы D Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия) был разыгран матч между командами «Байер-04» и «Локомотив». Противостояние завершилось сенсационной победой «железнодорожников».

С оценкой 8.04 опорный полузащитник и автор первого забитого московским клубом мяча Гжегож Крыховяк стал лучшим игроком матча, совершив 1 отбор и 3 успешные обводки и выиграв 2 верховых единоборства.

Этот мяч стал для поляка 5-м в сезоне во всех турнирах.

«Локомотив» по итогам первого тура Лиги Чемпионов возглавил группу D, оставив «Ювентус» и мадридский «Атлетико» позади, «Байер» без очков опустился на последнюю строчку.

Статистика матча («Байер-04"/"Локомотив»)

Удары 16/8

Удары в створ 5/4

Владение 69%/31%

Нарушения 13/7

Угловые 9/2

Оценки WhoScored 6.50/7.11

Стартовые составы на матч:

«Байер-04»: Градецки, Бендер, Бендер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Бэйли, Хавец, Беллараби, Фолланд.

Запас: Драгович, Паулиньо, Амири (↑), Аларио (↑), Вайзер, Диаби, Озджан.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Крыховяк, Серкейра, Баринов, Мариу, Жемалетдинов, Смолов.

Запас: Живоглядов, Идову (↑), Коломейцев, Эдер, Джорджевич, Тугарев, Коченков.

Бригада арбитров: Павел Рачковски | Михал Обукович | Радослав Сейка.

Желтые карточки: Баринов — 55, Арангис — 76.

Забитые мячи: Гжегож Крыховяк (Жоау Мариу) 16 — 0:1, Бенедикт Хеведес (автогол) 25 — 1:1, Дмитрий Баринов 37 — 1:2.