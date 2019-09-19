Мадрид, , 06:45 — REGNUM 18 сентября в рамках 1-го тура группы D Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде был разыгран матч между командами «Атлетико» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 2:2.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.39 стал экс-латераль «Тоттенхэма» Киран Триппьер, совершивший 1 успешную обводку, 1 отбор, выигравший 1 верховое единоборство и подавший 8 угловых. Точность передач англичанина составила 82%. В составе «старой синьоры» можно выделить Алекса Сандро, владевшего мячом 6.4% времени и совершившего 2 отбора.

«Ювентус» с 1-м баллом опустился на вторую строчку группы D, уступив первое место «Локомотиву». «Атлетико» с тем же количеством очков расположился одно позицией ниже.

Статистика матча («Атлетико"/"Ювентус»)

Удары 19/11

Удары в створ 7/5

Владение 46%/54%

Нарушения 11/12

Угловые 11/5

Оценки WhoScored 6.86/6.85

Стартовые составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Лоди, Савич, Триппьер, Коке, Сауль, Партей, Лемар, Коста, Феликс.

Запас: Адан, Ариас, Корреа (↑), Льоренте, Эррера (↑), Монтейро, Витоло (↑).

«Ювентус»: Щенсный, Сандро, Де Лигт, Бонуччи, Данило, Пьянич, Хедира, Матуиди, Роналду, Куадрадо, Игуаин.

Запас: Рэмзи (↑), Дибала (↑), Рабио, Демирал, Буффон, Бернандески, Бентанкур (↑).

Бригада арбитров: Данни Маккели | Марио Дикс | Хессел Стеегстра | Симен Малдер.

Желтые карточки: Матуиди — 15, Куадрадо — 71, Коста — 83.

Забитые мячи: Хуан Куадрадо (Гонсало Игуаин) 48 — 0:1, Блез Матуиди (Алекс Сандро) 65 — 0:2, Стефан Савич (Хосе Мария Хименес) 70 — 1:2, Эктор Эррера (Киран Триппьер) 90+4 — 2:2.