Мадрид, , 06:44 — REGNUM 18 сентября в рамках 1-го тура группы A Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже был разыгран матч между командами «Пари Сен-Жермен» и «Реал» (Мадрид). Противостояние завершилось безвольным поражением «сливочных».

Лучшим игроком матча стал аргентинский экс-полузащитник мадридского «Реала» Анхель Ди Мария, оформивший дубль в ворота бывшей команды и совершивший 4 успешных обводки. Точность передач игрокам составила 85%, оценка — 9.04. В составе «сливочных» выделился Каземиро с 5-ю отборами и 2-мя выигранными верховыми единоборствами.

Голы Ди Марии на 14-й и и 33-й минутах стали для полузащитника 4-м и 5-м в сезоне во всех турнирах.

«Реал» без очков опустился на последнее место в группе A. «Пари Сен-Жермен», набрав 3 очка, занял первую позицию.

Статистика матча («ПСЖ"/"Реал»)

Удары 10/8

Удары в створ 5/0

Владение 52%/48%

Нарушения 14/14

Угловые 3/1

Оценки WhoScored 7.17/6.23

Стартовые составы на матч:

«ПСЖ»: Навас, Бернат, Кимпембе, Менье, Силва, Маркиньос, Верратти, Гейе, Сарабия, Ди Мария, Икарди.

Запас: Паредес, Рико, Чупо-Мотинг (↑), Курзава, Эррера (↑), Диалло (↑), Куасси.

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Хамес, Азар, Бейл, Бензема.

Запас: Ареола, Васкес (↑), Йович (↑), Одриосола, Родриго, де ла Фуэнте, Винисиус (↑).

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Мартин Аткинсон.

Желтые карточки: Карвахаль — 32, Винисиус — 82, Ди Мария — 82, Варан — 89, Бернат — 90+3.

Забитые мячи: Анхель Ди Мария (Хуан Бернат) 14 — 1:0, Анхель Ди Мария (Идрисса Гейе) 33 — 2:0, Томас Меньё (Хуан Бернат) 90 — 3:0.