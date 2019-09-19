Брюссель, 19 сентября 2019, 06:41 — REGNUM 18 сентября в рамках 1-го тура группы A Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия) был разыгран матч между командами «Брюгге» и «Галатасарай». Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Лучшим игроком матча с оценкой 7.62 стал защитник Симон Дели, выигравший 5 верховых дуэлей и совершивший 1 отбор. Точность передач футболиста составила 76%. В составе турков выделился 23-летний Маркус с 4-мя отборами.
«Брюгге» с одним очком по итогам тура занял вторую позицию в группе A. «Галатасарай» с тем же количеством баллом идет строчкой ниже.
Статистика матча («Брюгге"/"Галатасарай»)
Удары 12/10
Удары в створ 2/2
Владение 44%/56%
Нарушения 15/12
Угловые 5/4
Оценки WhoScored 6.68/6.71
Стартовые составы на матч:
«Брюгге»: Миньоле, Мата, Митрович, Дели, Рикка, Вормер, Ритс, Ванакен, Деннис, Окерек, Диатта.
Запас: Соболь, Альварес, Дианье, Хорват, Тау, Мехеле, Опенда.
«Галатасарай»: Муслера, Мариано, Маркус, Луйиндама, Нагатомо, Н’Зонзи, Фегули, Сери, Лемина, Бабел, Фалькао.
Запас: Озбайракли, Бюкюк, Донк, Байрам, Андоне, Коджук, Мор.
Бригада арбитров: Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич.
Желтые карточки: Лемина — 56, Н’Зонзи — 73, Опенда 0 73, Вормер — 81, Донк — 90+4.