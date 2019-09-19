Брюссель, , 06:41 — REGNUM 18 сентября в рамках 1-го тура группы A Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия) был разыгран матч между командами «Брюгге» и «Галатасарай». Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.62 стал защитник Симон Дели, выигравший 5 верховых дуэлей и совершивший 1 отбор. Точность передач футболиста составила 76%. В составе турков выделился 23-летний Маркус с 4-мя отборами.

«Брюгге» с одним очком по итогам тура занял вторую позицию в группе A. «Галатасарай» с тем же количеством баллом идет строчкой ниже.

Статистика матча («Брюгге"/"Галатасарай»)

Удары 12/10

Удары в створ 2/2

Владение 44%/56%

Нарушения 15/12

Угловые 5/4

Оценки WhoScored 6.68/6.71

Стартовые составы на матч:

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Митрович, Дели, Рикка, Вормер, Ритс, Ванакен, Деннис, Окерек, Диатта.

Запас: Соболь, Альварес, Дианье, Хорват, Тау, Мехеле, Опенда.

«Галатасарай»: Муслера, Мариано, Маркус, Луйиндама, Нагатомо, Н’Зонзи, Фегули, Сери, Лемина, Бабел, Фалькао.

Запас: Озбайракли, Бюкюк, Донк, Байрам, Андоне, Коджук, Мор.

Бригада арбитров: Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич.

Желтые карточки: Лемина — 56, Н’Зонзи — 73, Опенда 0 73, Вормер — 81, Донк — 90+4.