Екатеринбург, , 21:21 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл омский «Авангард». Игра прошла со счётом 3:2.

Дэн Секстон забивает после сольного прохода Алексей Колчин © ИА REGNUM

Автомобилист пропускает Алексей Колчин © ИА REGNUM

Алексей Василевский Алексей Колчин © ИА REGNUM

Андрей Мартемьянов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч проходил в комплексе «Уралец» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За «Автомобилист» голы забили Брукс Мэйсек, Дэн Секстон, а также Питер Холланд. А в «Авангарде» голами отметились Семён Кошелев и Вячеслав Войнов.

Артем Гареев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Боб Хартли Алексей Колчин © ИА REGNUM

Боксер Александр Лебзяк Алексей Колчин © ИА REGNUM

Болельщики благодарят Якуба Коваржа за отличную игру Алексей Колчин © ИА REGNUM

По итогам семи игр «Автомобилист» удерживает первое место в турнирной таблице КХЛ. У команды 14 очков. «Авангард» расположен на четвёртой позиции с девятью очками.

Группа поддержки ХК Автомобилист Алексей Колчин © ИА REGNUM

Голкипер ХК Авангард Александр Судницин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Джефф Плэтт Алексей Колчин © ИА REGNUM