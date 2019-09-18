Екатеринбург,
18 сентября 2019, 21:21 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл омский «Авангард». Игра прошла со счётом 3:2.
Дэн Секстон забивает после сольного прохода
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Автомобилист пропускает
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Алексей Василевский
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Андрей Мартемьянов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч проходил в комплексе «Уралец» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За «Автомобилист» голы забили Брукс Мэйсек, Дэн Секстон, а также Питер Холланд. А в «Авангарде» голами отметились Семён Кошелев и Вячеслав Войнов.
Артем Гареев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Боб Хартли
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Боксер Александр Лебзяк
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Болельщики благодарят Якуба Коваржа за отличную игру
Алексей Колчин © ИА REGNUM
По итогам семи игр «Автомобилист» удерживает первое место в турнирной таблице КХЛ. У команды 14 очков. «Авангард» расположен на четвёртой позиции с девятью очками.
Группа поддержки ХК Автомобилист
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Голкипер ХК Авангард Александр Судницин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Джефф Плэтт
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Опасность у ворот «Автомобилиста»
Алексей Колчин © ИА REGNUM