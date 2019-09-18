Ростов-на-Дону, , 17:56 — REGNUM Президент футбольного клуба «Ростов» готов оплатить аренду стадиона «Мордовия-Арена» для того, чтобы кубковый матч прошёл с комфортом и для игроков, и для зрителей.

«Мы хотим, чтобы кубковый матч стал настоящим праздником для болельщиков и прошел на большом комфортном стадионе при полных трибунах. В Саранске есть хороший стадион — «Мордовия-Арена», который был построен к чемпионату мира 2018 года, почему наша команда должна играть на искусственном покрытии, когда есть новый стадион? Если клуб-соперник испытывает финансовые сложности — я готов из личных средств оплатить аренду стадиона», — цитирует Арташеса Арутюнянца пресс-служба жёлто-синих.

В настоящее время предполагается, что игра 1/16 финала Кубка России состоится на домашнем стадионе саранского клуба «Старт». С просьбой о смене поля «Ростов» обратился в Российский футбольный союз (РФС).

ИА REGNUM ранее сообщало, что матч с «Мордовией» состоится 25 сентября.

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