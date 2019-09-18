Москва, , 15:50 — REGNUM Симоновский суд Москвы удовлетворил иск Российской федерации баскетбола (РФБ) к её экс-главы Юлии Аникеевой на сумму 42,8 млн рублей.

Фемида Pngtree.com

«Суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу РФБ в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 42 миллиона 883 тысячи рублей», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Напомним, ранее, в 2017 году, Юлия Аникеева была приговорена Чертановским судом Москвы к 4,5 годам заключения по обвинению в краже у РФБ 44 млн рублей. Однако обвиняемая не пришла на оглашение приговора и скрылась, после чего её объявили в розыск.

Как считает следствие, Юлия Аникеева совместно с подельниками совершила в 2014—2015 годах кражу средств на сумму 127 млн рублей по подложным документам.