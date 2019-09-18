Тегеран, , 15:47 — REGNUM Сборную команду Ирана по дзюдо отстранили от участия в чемпионате мира из-за бойкота состязаний с участием Израиля, об этом 18 сентября Associated Press.

Иранская федерация дзюдо обвиняется в нарушении правил соревнований, в частности в бойкоте Израиля, говорится в заявлении международной федерации дзюдо.

«Исполнительный комитет считает подобное поведение недопустимым», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, ранее чемпион мира по дзюдо, гражданин Ирана Саид Моллаи покинул страну в знак протеста против бойкота. В настоящее время он проживает в Германии. Спортсмен утверждал, что иранские чиновники неоднократно побуждали его отказываться от поединков со спортсменами из Израиля.

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