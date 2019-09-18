Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Субботний домашний матч петербургского «Зенита» с казанским «Рубином» начнется с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике петербургской команды, голландском футболисте Фернандо Риксене.

Риксен скончался в возрасте 43 лет. Футболист с 2013 года страдал неизлечимым заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига), приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.

За три года в составе «Зенита» Риксен провел 45 матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи. Вместе с «Зенитом» он завоевал Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок России.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Фернандо Риксена», — заявили в клубе.

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