Мытищи, Московская область, , 15:08 — REGNUM В Мытищах в новом Центре спортивной медицины обследовали более 4,5 тыс. детей в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Центр спортивной медицины открылся в январе 2019 года при консультационно-диагностическом центре для детей. Врачи ведут прием юных спортсменов, получивших травмы, и выносят решения о допуске к тренировкам и соревнованиям. В центре работают специалисты по 12 врачебным профилям. В среднем через центр проходит около 230 спортсменов в день.

«Специалисты проводят бесплатное медицинское обследование, назначают анализы, выполняют УЗИ и рентгенологические исследования», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области с начала 2019 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 1,5 млн жителей.

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