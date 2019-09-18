Омск, , 14:57 — REGNUM Омский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал контракт с канадским форвардом Робом Клинкхаммером. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба омской команды.

Также известно, что соглашение между клубом и 33-летним хоккеистом заключено сроком на один сезон.

«Клинкхаммер — мощный универсальный нападающий. Канадец хорош в борьбе на пятаке и силовом давлении на соперников, отрабатывает в обороне, блокирует броски, полезен в большинстве», — приводит пресс-служба «Авангарда» слова главы клуба Максима Сушинского.

Также глава «Авангарда» отметил, что он рассчитывает на то, что новичок сможет доказать свою необходимость тренерскому штабу уже в ближайших матчах.

Отметим, в минувшем сезоне Роб Клинкхаммер выступал в составе казанского клуба «Ак Барс», сыграв за него в 61 матче в КХЛ и набрав в них 25 (20 шайб +5 результативных передач) очков. Также хоккеист является бронзовым призером зимней олимпиады 2018 года и обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.