Москва, , 13:21 — REGNUM Волейболист мужской сборной России Ильяс Куркаев вынужден будет из-за травмы пропустить оставшиеся матчи команды на чемпионате Европы (ЧЕ). Об этом 18 сентября сообщил секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«У Куркаева надрыв связки. Ему потребуется 2−3 недели на восстановление», — приводит слова Яременко Р-Спорт.

Напомним, ранее, 16 сентября, Ильяс Куркаев неудачно приземлился на левую ногу в матче сборной России против команды Финляндии, проходившей в Любляне. Игра закончилась со счетом по партиям 3:0 в пользу сборной России.

Отметим, сборная России на чемпионате Европы уже обеспечила себе выход в плей-офф и её осталось провести 18 сентября последний матч группового этапа с командой Словении.