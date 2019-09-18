Баку, , 12:41 — REGNUM Российская гимнастка Екатерина Селезнёва стала победительницей в упражнениях с обручем на чемпионате мира (ЧМ) по художественной гимнастике, проходящем в Баку.

Селезнёва стала первой, набрав за своё выступление 25.500 балла. Второе место досталось представительнице Израиля Лине Ашрам, набравшей 23.400 балла. Третьей стала ещё одна российская спортсменка — Дина Аверина, которая получила за свое выступление 23.350 балла.

Отметим, ранее Дина Аверина стала победительницей турнира в Баку в упражнениях с мячом. Её сестра Арина Аверина стала в этих соревнованиях второй, а израильтянка Лина Ашрам — третьей.