Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM Администрация футбольного клуба «Ростов» получила письменное приглашение от футбольной ассоциации и министерства спорта Сирии. Глава минспорта Ибрагим Абазид поблагодарил жёлто-синих за тёплый приём.

«Для продолжения дружбы между нашей ассоциацией и «Ростовом», мы хотели бы пригласить ваш клуб в нашу страну в ближайшем будущем», — говорится в письме.

ИА REGNUM напоминает, что игроки сборной Сирии провели в Ростове-на-Дону два матча мира. Товарищеские игры против основного и молодежного составов «Ростова» побед не принесли, но в одной из встреч гостям удалось забить гол.

Для игроков сборной Сирии также была организована культурная программа.