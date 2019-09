Норфолк, США, , 12:41 — REGNUM Защитники прав животных из организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) требуют у Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пересмотреть отношение промоушна к российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, являющемуся чемпионом организации в легком весе. Об этом 18 сентября сообщает MMA Junkie.

«PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с господином Нурмагомедовым до тех пор, пока он не продемонстрирует явное изменение в своем отношении к животным», — заявила директор PETA Элиза Аллен.

Также она подчеркнула, что российский боец должен показать своё уважение к животным, которого они заслуживают.

Отметим, поводом для такого заявления PETA стало появившееся в 2017 году в интернете видео, где в 1997 году Хабиб Нурмагомедов борется с медвежонком. После этого российский боец боролся с этим медведем, которого он считает «старым другом», в 2014 и в 2019 году.

Напомним, ранее организация PETA обращалась к ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору с призывом отказаться от ношения им шуб из натурального меха.