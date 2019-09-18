Пушкино, Московская область, , 12:21 — REGNUM Гимнастка из Московской области завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку с 16 по 22 сентября. Об этом сообщается 18 сентября на портале министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Екатерина Селезнева из Пушкина стала лучшей в упражнениях с обручем, получив 25.500 балла. На втором месте спортсменка из Израиля Лина Ашрам (23.400 балла). Бронзу получила российская гимнастка Дина Аверина (23.350 балла).

«Екатерина Селезнёва давно подтвердила свой высокий профессиональный уровень. Она не раз побеждала на национальных и мировых первенствах. Мы видели, как она прекрасно владеет не только обручем, но и мячом, лентой и булавами», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одинцове 22 сентября в рамках фестиваля «Осенний сканди-драйв «Семь бугров» пройдут соревнования по скандинавской ходьбе с палками.

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