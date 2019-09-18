Пушкино, Московская область, 18 сентября 2019, 12:21 — REGNUM Гимнастка из Московской области завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку с 16 по 22 сентября. Об этом сообщается 18 сентября на портале министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Екатерина Селезнева из Пушкина стала лучшей в упражнениях с обручем, получив 25.500 балла. На втором месте спортсменка из Израиля Лина Ашрам (23.400 балла). Бронзу получила российская гимнастка Дина Аверина (23.350 балла).
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одинцове 22 сентября в рамках фестиваля «Осенний сканди-драйв «Семь бугров» пройдут соревнования по скандинавской ходьбе с палками.
Читайте ранее в этом сюжете: В Одинцове пройдут соревнования по скандинавской ходьбе