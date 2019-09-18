Турин, Италия, , 12:17 — REGNUM Главный тренер туринского клуба «Ювентус» Маурицио Сарри не считает итальянские команды фаворитами нынешнего сезона Лиги чемпионов (ЛЧ). Свое мнение на эту тему он высказал в комментарии о предстоящем матче первого тура Лиги чемпионов с мадридской командой «Атлетико», его слова приводит 18 сентября пресс-служба туринской команды.

«На данный момент я не считаю, что итальянские команды станут фаворитами текущего розыгрыша», — заявил Сарри и добавил, что за 20 лет итальянский футбол растерял свои позиции, и что вина за это лежит на всех к нему причастных — от президентов клубов до журналистов.

Также главный тренер «Ювентуса» отметил, что его подопечные должны подойти в нынешнем турнире с «исключительной решимостью и расслабленным умом» для того чтобы насладиться игрой в полной мере, но без какой-либо «нелогичной фобии».

«Атлетико» — одна из команд, которая способна выиграть Лигу чемпионов», — подчеркнул Маурицио Сарри.

Отметим, матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между клубами «Ювентус» и «Атлетико» состоится 18 сентября и начнется в 21:50 мск.