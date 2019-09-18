Неаполь, Италия, , 12:04 — REGNUM Испанский полузащитник футбольного клуба «Наполи» Фабиан Руис заинтересовал сразу несколько топ-команд Европы. Об этом 18 сентября сообщает Daily Mail.

По данным источника, 23-летним игроком заинтересовался клуб «Ливерпуль», а ранее свою заинтересованность в услугах футболиста также высказали мадридский «Реал» и «Барселона».

Отметим, Фабиан Руис является воспитанником команды «Бетис», за которую он играл с 2014 по 2018 год. Летом 2018 года перешел в «Наполи» за 30 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне игрок выступил в составе «Наполи» в трех матчах и не отметился в них результативными действиями. В минувшем сезоне сыграл в 27 встречах и забил в них 5 мячей, а также сделал 4 результативные передачи.