Ливерпуль, Великобритания, , 11:55 — REGNUM Голландский защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк не проводит в настоящее время переговоров с руководством команды о новом контракте. Об этом 18 сентября заявил сам футболист, его слова приводит Sky Spotrs.

«Сейчас ничего не происходит. Я об этом не говорил, только видел в медиа информацию о том, я веду переговоры», — заявил 28-летний игрок.

Также он подчеркнул, что он и руководство клуба даже не разговаривали на эту тему и в настоящее время защитник хотел бы просто сконцентрироваться на игре и посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Отметим, Вирджил ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из клуба «Саутгемпон» зимой 2018 года за 75 млн евро.