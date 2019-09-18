Сеул, , 10:26 — REGNUM Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс во втором туре турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле и не смогла выйти в четвертьфинал соревнований.

Маргарита Гаспарян уступила бельгийке в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.

Соперницы провели на корте 1 час 49 минут. За это время российская теннисистка подала навылет три раза, четырежды ошиблась при подаче и смогла реализовать 3 из 9 возможных брейк-пойнтов. Победительница за этот же временной отрезок 4 раза подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Отметим, соперницей Флипкенс в четвертьфинале турнира WTA в Сеуле станет полячка Магда Линетт, которая ранее в другом матче 1/8 финала обыграла ещё одну российскую теннисистку — Анастасию Потапову.