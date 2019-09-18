Москва, , 10:17 — REGNUM Новым коммерческим директором московского футбольного клуба «Спартак» назначен Алексей Власов. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба «красно-белых».

Также в сообщении пресс-службы уточняется, что Власов уже работал в команде в период с 2008 по 2015 год и с 2012 года занимал пост директора по развитию бизнеса, находясь на котором заключил ряд выгодных для «Спартака» соглашений с крупными компаниями.

Кроме этого, сообщается, что в 2015 году функционер перешел в офис Международной федерации футбола (ФИФА), в котором стал главой направления маркетинговых операций.

«Поздравляем Алексея с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе на ответственной должности!», — заключается в сообщении пресс-службы «красно-белых».

Отметим, ранее должность коммерческого директора «Спартака» занимал Александр Атаманенко, который покинул клуб в конце августа текущего года.