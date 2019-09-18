Детройт, США, , 10:02 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» обыграл команду «Чикаго Блек Хоукс» в предсезонном матче.

Игра прошла на домашней арене «Детройта» и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей голами отличились: Мэтт Пюмпел (11-я минута), Мэттью Форд (27-я), Крис Терри (36-я), Майкл Расмуссен (56-я) и Люк Гленденинг (59-я).

У их оппонентов шайбы на счету Филипа Хольма (26-я) и оформившего в игре дубль Доминика Кубалика (38-я, 47-я).

Также впервые за 11 месяцев на лед вышел российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников, который получил травму крестообразной связки колена перед началом минувшего сезона и пропустил его по этой причине. 22-летний хоккеист провел на льду 12 минут 30 секунд и за это время отметился во встрече результативной передачей.

Отметим, всего Евгений Свечников провел 16 матчей в НХЛ и набрал в них 4 (2 шайбы + 2 результативные передачи) очка.