Иокогама, Япония, 18 сентября 2019, 09:53 — REGNUM Женская сборная России по волейболу победила с разгромным счетом команду Южной Кореи в матче мирового волейбольного первенства, проходящего в Японии.
Игра состоялась на площадке «Иокогама Арена» в Иокогаме и закончилась победой сборной России со счётом 3:0 (25:18, 29:27, 25:12).
Самыми результативными игроками в сборной России стали Наталья Гончарова, набравшая 14 очков за игру, и Ксения Парубец, набравшая 13 очков.
Отметим, это третья победа женской сборной России в четырех матчах Кубка мира, команда с 8 очками находится на четвертом месте турнирной таблицы. В следующем матче сборная России сыграет с командой Доминиканской республики, а сборная Южной Кореи — с командой Камеруна.