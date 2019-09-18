Милан, Италия, , 09:28 — REGNUM Главный тренер миланского футбольного клуба «Интер» Антонио Конте взял на себя вину за неудачу его подопечных в матче первого тура Лиги чемпионов с пражской командой «Славия» (1:1).

«Я здесь, чтобы помогать парням развиваться. Я не намерен обсуждать отдельных футболистов. Место в углу для меня. Это я главный раздолбай», — приводит Sky Sport Italia слова Конте.

Также главный тренер «Интера» заявил, что должен быть тем, кто возьмет на себя ответственность за результат игры, так как не увидел эффекта от принимаемых им решений и недостаточно разъяснил своим игрокам характер предстоящего матча.

Кроме этого, 50-летний итальянец отметил, что «Интер» мог сыграть лучший футбол, к которому стремится команда и кроме того, что ему с футболистами предстоит поработать над характером, для роста команды имеют значение также и подобные игры.

«Вы могли подумать, что я приду в «Интер» и превращу утят в лебедей, но предстоит много работы. Нам нужно улучшать свою игру, потому что это не был наш футбол», — сказал Антонио Конте.

Отметим, ранее миланский клуб «Интер» сыграл вничью с пражской командой «Славия» в матче первого тура Лиги чемпионов.