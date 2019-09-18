Неаполь, Италия, , 09:14 — REGNUM Футбольный клуб «Наполи» уверенно обыграл команду «Ливерпуль» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла на поле стадиона неаполитанского «Сан-Паоло» и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Судьба матча решилась в концовке второго тайма. На 82-й минуте счет был открыт бельгийским форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом, а на 90+2 минуте, в компенсированное время, отличился испанский нападающий неаполитанцев Фернандо Льоренте.

Отметим, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» поедет в гости к «Генку» 2 октября, а «Ливерпуль» в этот же день примет на своем домашнем поле команду «РБ Лейпциг».