Махачкала, , 09:04 — REGNUM Всероссийский турнир по волейболу «Кубок Дружбы» памяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова завершился в Махачкале. Победителем турнира стала команда из города Костромы, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе министерства спорта республики.

В течение четырех дней за трофей боролись команды из Махачкалы, Грозного, Майкопа, Ростова-на-Дону и Костромы. Обладателями кубка стали волейболисты «Волжанина» (Кострома), второе место заняла команда «Динамо-МГТУ» из Майкопа, а хозяевам — команде «Дагестан» — досталось третье место.

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Как сообщало ИА REGNUM, дагестанская волейбольная команда в скором времени, после полуторагодичного перерыва, вновь возобновит выступление в чемпионате России. В новом сезоне дружина будет играть в высшей лиге «Б» — третьем по силе и статусу дивизионе страны.