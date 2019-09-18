Дортмунд, Германия, , 08:55 — REGNUM Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» и каталонская команда «Барселона» не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра состоялась на поле дортмундского стадиона «Сигнал Идуна Парк» и закончилась с ничейным нулевым счетом 0:0.

При этом полузащитник «Боруссии» Марко Ройс имел шанс на то, чтобы открыть счет в матче, когда на 57-й минуте был назначен пенальти в ворота каталонской команды, однако не сумел его реализовать.

Отметим, по итогам матча все четыре команды группы F турнира Лиги чемпионов имеют в своем активе по одному очку. В следующей встрече группового этапа «Барселона» 2 октября сыграет на своем поле с миланской командой «Интер», а «Боруссия» в этот же день проведет матч с пражской «Славией».